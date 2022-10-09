«Наполи» обыграл «Кремонезе» и поднялся на первое место в серии А

«Наполи» на выезде обыграл «Кремонезе» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 4:1.

В составе гостей отличились Маттео Политано, Джованни Симеоне, Ирвинг Лосано и Матиас Оливейра. Результативной передачей в матче отметился хавбек неаполитанцев Хвича Кварацхелия.

У хозяев забил Сирил Дессерс.

«Наполи» вернулся на первое место серии А с 23 очками. «Кремонезе», не одержав ни одной победы в этом сезоне, занимает 19-е место с 3 очками.