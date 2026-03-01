«Милан» в гостях победил «Кремонезе» в Серии А

«Милан» на выезде обыграл «Кремонезе» в матче 27-го тура Серии А — 2:0.

На 90-й минуте счет открыл защитник гостей Страхинья Павлович. Нападающий Рафаэль Леау удвоил преимущество «Милана» на 90+4-й минуте.

«Милан» набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице Серии А, «Кремонензе» с 24 очками — на 17-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур.

01 марта, 14:30. Stadio Giovanni Zini (Кремона)

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