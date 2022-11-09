«Милан» не смог обыграть «Кремонезе»
«Кремонезе» и «Милан» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Италии — 0:0.
На 56-й минуте встречи нападающий гостей Дивок Ориги забил гол. Однако после просмотра ВАР, взятие ворот было отменено из-за офсайда.
«Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице серии А, а «Кремонензе» — 18-е.
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|И
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|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|14
|12
|2
|0
|34-10
|38
|
2
|Милан
|14
|9
|3
|2
|27-14
|30
|
3
|Лацио
|13
|8
|3
|2
|25-8
|27
|
4
|Аталанта
|13
|8
|3
|2
|19-10
|27
|
5
|Ювентус
|13
|7
|4
|2
|20-7
|25
|
6
|Рома
|13
|8
|1
|4
|16-12
|25
|
7
|Удинезе
|14
|6
|6
|2
|22-14
|24
|
8
|Интер
|13
|8
|0
|5
|25-19
|24
|
9
|Салернитана
|13
|4
|5
|4
|18-19
|17
|
10
|Торино
|13
|5
|2
|6
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|17
|
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|13
|4
|4
|5
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|16
|
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|Фиорентина
|13
|4
|4
|5
|15-17
|16
|
13
|Сассуоло
|13
|4
|3
|6
|14-18
|15
|
14
|Эмполи
|14
|3
|5
|6
|10-19
|14
|
15
|Монца
|13
|4
|1
|8
|13-21
|13
|
16
|Специя
|14
|2
|4
|8
|12-25
|10
|
17
|Лечче
|13
|1
|6
|6
|10-16
|9
|
18
|Кремонезе
|14
|0
|7
|7
|11-24
|7
|
19
|Сампдория
|13
|1
|3
|9
|6-23
|6
|
20
|Верона
|13
|1
|2
|10
|11-26
|5
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38 тур
|8.11
|20:30
|
Наполи – Эмполи
|2 : 0
|8.11
|20:30
|
Специя – Удинезе
|1 : 1
|8.11
|22:45
|
Кремонезе – Милан
|0 : 0
|9.11
|20:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|9.11
|20:30
|
Сассуоло – Рома
|- : -
|9.11
|22:45
|
Фиорентина – Салернитана
|- : -
|9.11
|22:45
|
Интер – Болонья
|- : -
|9.11
|22:45
|
Торино – Сампдория
|- : -
|10.11
|20:30
|
Верона – Ювентус
|- : -
|10.11
|22:45
|
Лацио – Монца
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|8
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|12
|1
|4
|
|
Никола Ровелла
Ювентус, Монца
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|1
|3
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