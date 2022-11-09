«Милан» не смог обыграть «Кремонезе»

«Кремонезе» и «Милан» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Италии — 0:0.

На 56-й минуте встречи нападающий гостей Дивок Ориги забил гол. Однако после просмотра ВАР, взятие ворот было отменено из-за офсайда.

«Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице серии А, а «Кремонензе» — 18-е.