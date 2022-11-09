Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 00:37

«Милан» не смог обыграть «Кремонезе»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
8 ноября. «Кремонезе» — «Милан» — 0:0.
Фото AFP

«Кремонезе» и «Милан» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Италии — 0:0.

На 56-й минуте встречи нападающий гостей Дивок Ориги забил гол. Однако после просмотра ВАР, взятие ворот было отменено из-за офсайда.

«Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице серии А, а «Кремонензе» — 18-е.

Италия. Серия А. 14-й тур
08 нояб, 22:45. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
0:0
Милан
Футбол
ФК Кремонезе
ФК Милан
серия А
2
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дочь и зять Тутберидзе не могут приехать в Россию. Что происходит?
Экс-президент ФИФА Блаттер: США должны были принять ЧМ после России, выбор Катара — ошибка
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Футбол Гасперини похож на футбол Юрича. Но теперь у Миранчука больше возможностей играть». Каррера — о перспективах россиянина в «Торино»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 14 12 2 0 34-10 38
2
 Милан 14 9 3 2 27-14 30
3
 Лацио 13 8 3 2 25-8 27
4
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
5
 Ювентус 13 7 4 2 20-7 25
6
 Рома 13 8 1 4 16-12 25
7
 Удинезе 14 6 6 2 22-14 24
8
 Интер 13 8 0 5 25-19 24
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 13 5 2 6 13-16 17
11
 Болонья 13 4 4 5 16-19 16
12
 Фиорентина 13 4 4 5 15-17 16
13
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
14
 Эмполи 14 3 5 6 10-19 14
15
 Монца 13 4 1 8 13-21 13
16
 Специя 14 2 4 8 12-25 10
17
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
18
 Кремонезе 14 0 7 7 11-24 7
19
 Сампдория 13 1 3 9 6-23 6
20
 Верона 13 1 2 10 11-26 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.11 20:30
Наполи – Эмполи
 2 : 0
8.11 20:30
Специя – Удинезе
 1 : 1
8.11 22:45
Кремонезе – Милан
 0 : 0
9.11 20:30
Лечче – Аталанта
 - : -
9.11 20:30
Сассуоло – Рома
 - : -
9.11 22:45
Фиорентина – Салернитана
 - : -
9.11 22:45
Интер – Болонья
 - : -
9.11 22:45
Торино – Сампдория
 - : -
10.11 20:30
Верона – Ювентус
 - : -
10.11 22:45
Лацио – Монца
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 8
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 12 1 4
Никола Ровелла

Никола Ровелла

Ювентус, Монца

 11 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости