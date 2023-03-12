Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:52

«Фиорентина» победила «Кремонезе» на выезде, «Монца» сыграла вничью с «Вероной»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Reuters

«Фиорентина» обыграла «Кремозене» на выезде в матче 26-го тура чемпионата Италии — 2:0.

У гостей забили Роландо Мандрагора и Артур Кабрал.

Италия. Серия А. 26-й тур
12 мар, 17:00. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
0:2
Фиорентина

В параллельном матче «Верона» дома сыграла вничью с «Монцей» — 1:1. За хозяев забил Симоне Верди, у гостей отличился Стефано Сенси.

Италия. Серия А. 26-й тур
12 мар, 17:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:1
Монца

Благодаря своей победе «Фиорентина» опередила «Монцу» и поднялась на 11-е место в турнирной таблице серии А с 34 очками. «Монца» идет на строчку ниже с 33 очками.

«Верона» занимает 18-е место с 19 очками, «Кремонезе» опустился на последнюю, 20-ю строчку с 12 очками.

Футбол
ФК Верона
ФК Кремонезе
ФК Монца
ФК Фиорентина
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Балотелли опять влип в скандал. За что в Швейцарии жгут его футболки?
ВВС отстранила от эфира комментатора Гари Линекера
Немецкий политик назвал слова Кулебы оскорблением в адрес ФРГ
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Салернитана» — «Ювентус»: чемпионат Италии, видеообзор
«Интер» — «Милан»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Наполи»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пиоли — о будущем Диаса: «Я счастлив работать с ним, а он счастлив в «Милане»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 26 22 2 2 60-16 68
2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 26 14 7 5 41-19 49
4
 Рома 25 14 5 6 32-21 47
5
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
6
 Аталанта 26 12 6 8 42-30 42
7
 Торино 26 10 7 9 29-29 37
8
 Болонья 26 10 6 10 31-34 36
9
 Ювентус 25 15 5 5 40-20 35
10
 Удинезе 26 8 11 7 34-30 35
11
 Фиорентина 26 9 7 10 31-31 34
12
 Монца 26 9 6 11 31-36 33
13
 Сассуоло 25 8 6 11 30-37 30
14
 Эмполи 26 6 10 10 23-34 28
15
 Лечче 26 6 9 11 24-31 27
16
 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
17
 Специя 26 5 9 12 23-42 24
18
 Верона 26 4 7 15 21-38 19
19
 Сампдория 25 2 6 17 11-39 12
20
 Кремонезе 26 1 9 16 21-48 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.03 22:45
Специя – Интер
 2 : 1
11.03 17:00
Эмполи – Удинезе
 0 : 1
11.03 20:00
Наполи – Аталанта
 2 : 0
11.03 22:45
Болонья – Лацио
 0 : 0
12.03 14:30
Лечче – Торино
 0 : 2
12.03 17:00
Кремонезе – Фиорентина
 0 : 2
12.03 17:00
Верона – Монца
 1 : 1
12.03 20:00
Рома – Сассуоло
 - : -
12.03 22:45
Ювентус – Сампдория
 - : -
13.03 22:45
Милан – Салернитана
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 7
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 15 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 24 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 17 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости