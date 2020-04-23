Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала видео в сториз своего Instagram. Она показала фрагмент своей тренировки.

— Красота — это баланс между содержанием и формой, — написала Родригес.

Сезон в Италии прерван из-за коронавируса. По данным Worldometers на 23 апреля, в мире зарегистрировано 2 656 627 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 185 166 летальных исходов, выздоровели 729 873 человека.