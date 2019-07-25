Красно-белая! "Ювентус" представил гостевую форму на сезон-2019/20

Официальный Twitter "Ювентуса" опубликовал видео с презентацией гостевой формы на сезон-2019/20. Комплект выполнен в белом цвете с красным нанесением.
В прошедшем сезоне "Ювентус" выиграл серию А в восьмой раз подряд.
Rompi gli schemi. Cambia le regole.— JuventusFC (@juventusfc) July 25, 2019
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يوفنتوس يٌعلن عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد 👕⚫⚪— AS Arabia (@as_arabia) July 25, 2019
📸/ @Juventusfcar pic.twitter.com/A88sc5YQPl
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