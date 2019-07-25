12:56 | Футбол — Италия

Красно-белая! "Ювентус" представил гостевую форму на сезон-2019/20

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Официальный Twitter "Ювентуса" опубликовал видео с презентацией гостевой формы на сезон-2019/20. Комплект выполнен в белом цвете с красным нанесением.

В прошедшем сезоне "Ювентус" выиграл серию А в восьмой раз подряд.

 

 

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