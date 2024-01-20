«Венеция» проиграла «Козенце», Черышев не вышел на поле

«Венеция» на выезде уступила «Козенце» в матче 21-го тура итальянской серии Б — 2:4.

Хет-трик за хозяев оформил Дженнаро Тутино. 27-летний форвард забил на 10-й, 21-й и 81-й минутах. Еще одним голом на 19-й минуте отметился Мануэль Маррас.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев провел весь матч на скамейке запасных.