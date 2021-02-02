Коваленко заявил, что он очень хотел перейти в «Аталанту»

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко дал первое интервью в качестве игрока команды. Ранее он перешел из «Шахтера».

«Какой я футболист? Это должны говорить тренеры, — сказал Коваленко в интервью каналу «Аталанты» на Youtube. Он говорил на русском языке. — Я думаю, что я благодарный человек, всегда открытый и всегда улыбающийся. Я помню оба матча «Шахтера» с «Аталантой». В первом матче победил «Шахтер», во втором «Аталанта».

Бергамо очень красивый город, спокойный, мне здесь очень нравится. Переход? Я этого очень ждал, очень хотел приехать сюда. Очень рад, что это случилось. Да, я разговаривал с Малиной (Русланом Малиновским — Прим. «СЭ») про «Аталанту» еще задолго до этого: какие условия, что здесь как. Он говорил только позитивно, и мне это понравилось".

24-летний футболист провел 200 матчей за карьеру в «Шахтере» и забил 32 мяча.