Костас Манолас: «Шансы «Наполи» на выход в финал по-прежнему 50 на 50»

Защитник «Наполи» Костас Манолас после победы над «Интером» в гостевом матче 1/2 финала Кубка Италии (1:0) отметил, что вся команда заслуживает похвалы. Ответная игра состоится 5 марта.

— После тяжелого домашнего поражения от «Лечче» мы сегодня отлично выступили, и все ребята заслуживают похвалы, — цитирует Rai Sport Маноласа. — Мы играли с высоко поднятой головой против сильной команды, которая в настоящий момент бросает вызов в борьбе за Скудетто. Наш выход в финал по-прежнему 50 на 50, потому что «Интер» — отличная команда, они приедут к нам, чтобы сыграть в свою игру, поэтому мы хотим выиграть и во втором матче.