Костас Манолас: «Очень хочу, чтобы Ибрагимович пришел в «Наполи»

Защитник «Наполи» Константинос Манолас признался, что очень хотел бы видеть нападающего Златана Ибрагимовича в Неаполе.

— Ибрагимович — сильнейший нападающий, против которого я когда-либо играл. Очень хочу видеть его в нашей команде. Если это произойдет, мы все встретим его с восторгом, — цитирует 28-летнего грека CalcioNews24.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 31 матч в МЛС, забил 31 гол и сделал 7 результативных передач. Контракт шведа с «Гэлакси» истекает в декабре 2019 года.