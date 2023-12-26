Костакурта поделился мнением о результатах «Милана» в этом сезоне

Бывший футболист «Милана» Алессандро Костакурта поделился своим мнением по поводу проблем итальянского клуба в текущем сезоне.

«Милану» очень трудно сыграть со свободной головой, освободиться от психологического давления. Иногда смотрю на игроков и понимаю — они излишне боятся совершить ошибку. Другие команды играют иначе, в нормальном ритме и без этой боязни», — цитирует Костакурту pianetamilan.it.

«Милан» набрал 33 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице серии А.