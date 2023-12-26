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Сегодня, 07:17

Костакурта поделился мнением о результатах «Милана» в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Милана» Алессандро Костакурта поделился своим мнением по поводу проблем итальянского клуба в текущем сезоне.

«Милану» очень трудно сыграть со свободной головой, освободиться от психологического давления. Иногда смотрю на игроков и понимаю — они излишне боятся совершить ошибку. Другие команды играют иначе, в нормальном ритме и без этой боязни», — цитирует Костакурту pianetamilan.it.

«Милан» набрал 33 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице серии А.

Алессандро Костакурта
ФК Милан
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«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Кьер признался, что не видит себя в «Милане» в будущем
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 17 14 2 1 41-7 44
2
 Ювентус 17 12 4 1 26-11 40
3
 Милан 17 10 3 4 31-20 33
4
 Болонья 17 8 7 2 21-12 31
5
 Фиорентина 17 9 3 5 26-18 30
6
 Рома 17 8 4 5 30-19 28
7
 Наполи 17 8 3 6 28-21 27
8
 Аталанта 17 8 2 7 28-20 26
9
 Лацио 17 7 3 7 18-18 24
10
 Торино 17 6 6 5 15-17 24
11
 Монца 17 5 6 6 16-18 21
12
 Лечче 17 4 8 5 19-23 20
13
 Фрозиноне 17 5 4 8 22-28 19
14
 Дженоа 17 5 4 8 18-22 19
15
 Сассуоло 17 4 4 9 25-32 16
16
 Верона 17 3 5 9 15-23 14
17
 Удинезе 17 1 11 5 15-28 14
18
 Кальяри 17 3 4 10 16-31 13
19
 Эмполи 17 3 3 11 10-30 12
20
 Салернитана 17 1 6 10 14-36 9
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29.12 20:30
Фиорентина – Торино
 - : -
29.12 20:30
Наполи – Монца
 - : -
29.12 22:45
Дженоа – Интер
 - : -
29.12 22:45
Лацио – Фрозиноне
 - : -
30.12 14:30
Аталанта – Лечче
 - : -
30.12 17:00
Кальяри – Эмполи
 - : -
30.12 17:00
Удинезе – Болонья
 - : -
30.12 20:00
Милан – Сассуоло
 - : -
30.12 20:00
Верона – Салернитана
 - : -
30.12 22:45
Ювентус – Рома
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 16 1 2
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 13 1 3
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