Костакурта доволен работой Ибрагимовича в «Милане»
Бывший игрок «Милана» Алессандро Костакурта поделился мнением о работе экс-футболиста Златана Ибрагимовича в миланском клубе.
«Он начинает нравиться мне больше и больше. Сначала он ничего не говорил и казалось, что он ничего не делает, но сейчас... «Милану» нужен такой человек, с такой коммуникацией», — цитирует слова Костакурты piantamilan.it.
Костакурта покинул «Милан» в 2007 году.
Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом прошлого года. Его последним клубом стал «Милан». С 62 голами форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции.
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|0-0
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3
|Ювентус
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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4
|Аталанта
|0
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|0
|0
|0-0
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5
|Болонья
|0
|0
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|0-0
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6
|Рома
|0
|0
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|0
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7
|Лацио
|0
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8
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Наполи
|0
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|0
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|0-0
|0
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11
|Дженоа
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Монца
|0
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|0-0
|0
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13
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Венеция
|0
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|0
|0-0
|0
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|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|- : -
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