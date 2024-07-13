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Костакурта доволен работой Ибрагимовича в «Милане»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Милана» Алессандро Костакурта поделился мнением о работе экс-футболиста Златана Ибрагимовича в миланском клубе.

«Он начинает нравиться мне больше и больше. Сначала он ничего не говорил и казалось, что он ничего не делает, но сейчас... «Милану» нужен такой человек, с такой коммуникацией», — цитирует слова Костакурты piantamilan.it.

Костакурта покинул «Милан» в 2007 году.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом прошлого года. Его последним клубом стал «Милан». С 62 голами форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции.

Алессандро Костакурта
Златан Ибрагимович
ФК Милан
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