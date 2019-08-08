Корейская полиция начала расследование в отношении компании, организовавшей приезд "Ювентуса" с Роналду

Корейская полиция начала расследование в отношении агентства, которое организовало товарищеский матч "Ювентуса" в Сеуле, что вызвало споры по поводу неучастия в нем нападающего Криштиану Роналду, сообщает ESPN. Более 60 000 человек ожидали увидеть португальца на поле, но он остался на скамейке запасных.

Власти страны проверяют, не было ли мошенничества со стороны компании TheFasta. В четверг, 8 августа, местная полиция отправилась в штаб-квартиру компании, чтобы выяснить, есть ли какие-либо договорные обязательства, требующие участия спортсмена в матче.

В компании заявили, что заключили сделку с "Ювентусом", в которой предусматривалось, что Роналду будет играть не менее 45 минут и проведет автограф-сессию. "Ювентус" заявил, что у игрока травма мышц и по этой причине он получил отдых. На прошлой неделе руководство федерации футбола Кореи направило итальянскому клубу письмо с требованием объяснений и извинений, но обвинения были отвергнуты.

Южнокорейские фанаты требуют 50 миллионов евро компенсации за то, что Роналду не вышел на поле