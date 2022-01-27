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Сегодня, 22:04

Контракт Влаховича с «Ювентусом» будет рассчитан до конца сезона-2025/26

Анна Горшкова
Корреспондент

«Ювентус» и нападающий «Фиорентины» Душан Влахович договорились об условиях контракта.

Как сообщает TMW, зарплата игрока будет составлять 7 миллионов евро и соглашение будет рассчитано до конца сезона-2025/2026 с опцией продления еще на год.

Ранее сообщалось, что туринский клуб предложил за форварда 75 миллионов евро.

«Фиорентина» хочет продать Влаховича в этом месяце, чтобы максимизировать свою прибыль, поскольку у 21-летнего игрока осталось всего 18 месяцев по контракту.

В нынешнем сезоне Влахович провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 20 мячей.

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/live-tmw-vlahovic-alla-juve-accordo-raggiunto-fra-il-club-e-l-entourage-del-giocatore-1638218
Душан Влахович
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
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6
 Рома 23 12 2 9 40-30 38
7
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
8
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
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 Верона 23 9 6 8 43-38 33
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18
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19
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
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 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
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Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
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Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 20 1 4
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Луис Фелипе

Лацио

 20 1 9
Итан Ампаду

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 15 1 7
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