Контракт Влаховича с «Ювентусом» будет рассчитан до конца сезона-2025/26

«Ювентус» и нападающий «Фиорентины» Душан Влахович договорились об условиях контракта.

Как сообщает TMW, зарплата игрока будет составлять 7 миллионов евро и соглашение будет рассчитано до конца сезона-2025/2026 с опцией продления еще на год.

Ранее сообщалось, что туринский клуб предложил за форварда 75 миллионов евро.

«Фиорентина» хочет продать Влаховича в этом месяце, чтобы максимизировать свою прибыль, поскольку у 21-летнего игрока осталось всего 18 месяцев по контракту.

В нынешнем сезоне Влахович провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 20 мячей.