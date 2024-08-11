Конте заявил, что в «Наполи» много работы
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте рассказал о том, что в клубе много работы.
«Есть много работы на поле и в клубе также. Некоторые вещи я не могу рассказать. Я пришел в «Наполи» с большим энтузиазмом и сейчас полностью посвящаю себя работе клубу. Желаю ему всего наилучшего, но нам надо усилить состав, сегодня это должно было быть очевидным для всех», — цитирует Конте calcionapoli1926.it.
10 августа неаполитанцы победили «Модену» в 1/32 финала Кубка Италии — 0:0 (пенальти 4:3).
55-летний итальянец возглавил «Наполи» в межсезонье. В прошедшем сезоне команда заняла десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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|Интер
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|0-0
|0
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2
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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38 тур
|17.08
|19:30
|
Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
|
Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
|
Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|- : -
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