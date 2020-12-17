Конте заявил, что победа над «Наполи» будет долго служить «Интеру»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (1:0).

«Сказал ребятам, что эта победа будет долго нам служить. Это было сложно, «Наполи» — отличный клуб. Это был матч, в котором соперники уважали друг друга.

Игра не самая лучшая, но заработаны важные очки. Против такой амбициозной команды, как «Наполи» — главного героя чемпионата, очки стоят вдвое больше. Мы знали, что выиграть будет нелегко. Но понимали, что победа в таком матче важна для умственного роста", — цитирует Конте Sky Sport.

После 12 туров серии А «Интер» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на 1 очко.