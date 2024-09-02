Конте заявил, что Осимхен не вернется в состав «Наполи»
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте рассказал, что возвращение форварда Виктора Осимхена в команду исключено.
«Ни один игрок не будет реинтегрирован в команду. Те, кто оказался вне проекта, останутся вне проекта. Мы сделали свой выбор и работаем вместе в одном направлении», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо.
25-летний нападающий пытался сменить клуб в летнее трансферное окно, но не сумел договориться о переходе ни в одну из команд. В итоге «Наполи» исключил нигерийца из заявки на сезон.
Осимхен выступает за неаполитанцев с 2020 года. Он провел за команду 133 матча, забил 76 мячей и сделал 18 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|3
|2
|1
|0
|8-2
|7
|
2
|Ювентус
|3
|2
|1
|0
|6-0
|7
|
3
|Торино
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
4
|Удинезе
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
5
|Верона
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Наполи
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
7
|Эмполи
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
8
|Лацио
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|
9
|Парма
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
10
|Дженоа
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
11
|Аталанта
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
12
|Фиорентина
|3
|0
|3
|0
|3-3
|3
|
13
|Лечче
|3
|1
|0
|2
|1-6
|3
|
14
|Кальяри
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
15
|Рома
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
16
|Милан
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
17
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
18
|Болонья
|3
|0
|2
|1
|2-5
|2
|
19
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
20
|Комо
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|30.08
|19:30
|
Венеция – Торино
|0 : 1
|30.08
|21:45
|
Интер – Аталанта
|4 : 0
|31.08
|19:30
|
Болонья – Эмполи
|1 : 1
|31.08
|19:30
|
Лечче – Кальяри
|1 : 0
|31.08
|21:45
|
Лацио – Милан
|2 : 2
|31.08
|21:45
|
Наполи – Парма
|2 : 1
|1.09
|19:30
|
Фиорентина – Монца
|2 : 2
|1.09
|19:30
|
Дженоа – Верона
|0 : 2
|1.09
|21:45
|
Ювентус – Рома
|0 : 0
|1.09
|21:45
|
Удинезе – Комо
|1 : 0
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Марко Брешанини
Аталанта
|2
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|2
|
|
Давид Нерес
Наполи
|2
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0