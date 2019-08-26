Конте — третий тренер «Интера», который выиграл первую игру в чемпионате Италии с разницей в 4 мяча
26 августа 2019, 23:54
Антонио Конте стал третьим тренером «Интера», которому удалось выиграть первую игру серии а с разницей в 4 мяча после Джузеппе Меаццы и Эленио Эрреры. Миланская команда разгромила «Лечче» (4:0) в матче 1-го тура чемпионата Италии.
Это первая победа «Интера» в официальных матчах под руководством нового главного тренера Антонио Конте. Миланская команда с 3 баллами лидирует в турнирной таблице серии А.
3 — Antonio #Conte became the third Inter's manager to win his first Serie A game with nerazzuri by 4 goals margin after Giuseppe Meazza and Helenio Herrera. History. pic.twitter.com/IBf9794YbZ— OptaPaolo (@OptaPaolo) 26 августа 2019 г.
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