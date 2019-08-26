Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Италия

Конте — третий тренер «Интера», который выиграл первую игру в чемпионате Италии с разницей в 4 мяча

26 августа 2019, 23:54
Теги:

Антонио Конте стал третьим тренером «Интера», которому удалось выиграть первую игру серии а с разницей в 4 мяча после Джузеппе Меаццы и Эленио Эрреры. Миланская команда разгромила «Лечче» (4:0) в матче 1-го тура чемпионата Италии.

Это первая победа «Интера» в официальных матчах под руководством нового главного тренера Антонио Конте. Миланская команда с 3 баллами лидирует в турнирной таблице серии А.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир