Антонио Конте стал третьим тренером «Интера», которому удалось выиграть первую игру серии а с разницей в 4 мяча после Джузеппе Меаццы и Эленио Эрреры. Миланская команда разгромила «Лечче» (4:0) в матче 1-го тура чемпионата Италии.

Это первая победа «Интера» в официальных матчах под руководством нового главного тренера Антонио Конте. Миланская команда с 3 баллами лидирует в турнирной таблице серии А.