Конте требует у "Интера" зарплату 10 миллионов евро в год

Бывший главный тренер "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте ведет переговоры с "Интером". Как сообщает Gazzetta dello Sport, специалист запросил зарплату 10 миллионов евро в год после уплаты налогов. Переговоры с ним ведет генеральный директор миланцев Джузеппе Маротта, который ранее работал с Конте в "Ювентусе".

Запрашиваемая Конте зарплата на три миллиона евро больше, чем получает в "Ювентусе" Массимилиано Аллегри. "Интер" же должен заплатить еще Лучано Спаллетти 25 миллионов евро, если решит с ним расстаться этим летом.