Конте сообщил, почему выбрал "Интер"

Новый главный тренер "Интера" Антонио Конте после подписания контракта рассказал, почему принял предложение миланского клуба. Он намерен постараться отплатить руководству за доверие.

- Начинается новая глава в моей жизни, я действительно взволнован,– цитирует пресс-служба клуба Конте. - Своей работой постараюсь отплатить за доверие, оказанное мне президентом и руководством клуба. Я выбрал "Интер" из-за того, что это клуб с уверенным проектом, амбициями и историей. Я был поражен прозрачностью клуба и желанием вернуть "Интер" туда, где он находился раньше.

Конте – новый главный тренер "Интера"

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