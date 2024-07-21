Конте считает Гилмора из «Брайтона» основной целью для усиления «Наполи»
«Наполи» интересуется полузащитником «Брайтона» Билли Гилмором.
Как сообщает The Telegraph, неаполитанцы планируют на следующей неделе предпринять шаги по приобретению 23-летнего игрока. Главный тренер «Наполи» Антонио Конте считает шотландца ключевой целью для усиления полузащиты.
Контракт Гилмора с «Брайтоном» рассчитан до лета 2026 года. В сезоне-2023/24 он сыграл 41 матч во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Полузащитник также сыграл 3 матча за сборную Шотландии на Евро-2024. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
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3
|Ювентус
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|0-0
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4
|Аталанта
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5
|Болонья
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6
|Рома
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|0-0
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7
|Лацио
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|0-0
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8
|Фиорентина
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9
|Торино
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10
|Наполи
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|0-0
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11
|Дженоа
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|0-0
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12
|Монца
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|0-0
|0
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13
|Верона
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|0
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|0-0
|0
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14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Удинезе
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Парма
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|0-0
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19
|Комо
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20
|Венеция
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38 тур
|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
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Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
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Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
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Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
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Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
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Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
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Ювентус – Комо
|- : -
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