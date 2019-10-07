Конте считает, что «Ювентус» находится на другом уровне по сравнению с «Интером»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в 7-м туре чемпионата Италии. Миланский клуб впервые потерял очки в сезоне.

— «Ювентус» показал всю свою атакующую мощь, — цитирует Конте Sky Sport Italia. — Не могу жаловаться на своих парней, они отдали все силы. Нам предстоит долгий путь, чтобы достичь уровня «Ювентуса».

Сейчас мы не должны сравнивать себя с «Ювентусом». Они находятся на другом уровне. Работаем над сокращением разрыва. Выиграли шесть матчей, но не стоит забывать, что мы провели их на скорости 200 км/ч. Не можем добиваться результата, если едем 80 км/ч".

Интер — Ювентус

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