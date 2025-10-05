Футбол
Италия
Новости
Италия

5 октября, 23:22

Конте: «Этот год будет для «Наполи» самым сложным»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал предстоящий сезон после матча 6-го тура серии А с «Дженоа» (2:1).

«Мы идем по совершенно незнакомому пути. Как я уже говорил, этот год, на мой взгляд, будет для нас самым сложным. Почему? Потому что, учитывая, что нам предстоит играть в Лиге чемпионов, а в прошлом году мы не играли ни в одном матче, даже в кубковом, у нас нет состава, который был бы абсолютно готов к выполнению всех этих задач», — цитирует Конте TuttoNapoli.

«Наполи» набрал 15 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии.

Антонио Конте
Футбол
ФК Наполи
Гол Хейлунна принес «Наполи» победу над «Дженоа»

«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью в серии А, Пулишич не реализовал пенальти
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 6 5 0 1 12-6 15
2
 Рома 6 5 0 1 7-2 15
3
 Милан 6 4 1 1 9-3 13
4
 Ювентус 6 3 3 0 9-5 12
5
 Интер 6 4 0 2 17-8 12
6
 Аталанта 6 2 4 0 11-5 10
7
 Болонья 6 3 1 2 9-5 10
8
 Кремонезе 6 2 3 1 7-8 9
9
 Комо 6 2 3 1 7-5 9
10
 Сассуоло 6 3 0 3 8-8 9
11
 Кальяри 6 2 2 2 6-6 8
12
 Удинезе 6 2 2 2 6-9 8
13
 Лацио 6 2 1 3 10-7 7
14
 Лечче 6 1 2 3 5-10 5
15
 Парма 6 1 2 3 3-7 5
16
 Торино 6 1 2 3 5-13 5
17
 Фиорентина 6 0 3 3 4-8 3
18
 Верона 6 0 3 3 2-9 3
19
 Дженоа 6 0 2 4 3-9 2
20
 Пиза 6 0 2 4 3-10 2
Результаты / календарь
3.10 21:45
Верона – Сассуоло
 0 : 1
4.10 16:00
Лацио – Торино
 3 : 3
4.10 16:00
Парма – Лечче
 0 : 1
4.10 19:00
Интер – Кремонезе
 4 : 1
4.10 21:45
Аталанта – Комо
 1 : 1
5.10 13:30
Удинезе – Кальяри
 1 : 1
5.10 16:00
Болонья – Пиза
 4 : 0
5.10 16:00
Фиорентина – Рома
 1 : 2
5.10 19:00
Наполи – Дженоа
 2 : 1
5.10 21:45
Ювентус – Милан
 0 : 0
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 4
Маттео Канчельери

Маттео Канчельери

Лацио

 3
П
Анж-Йоан Бонни

Анж-Йоан Бонни

Интер

 3
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
Валентин Кастельянос

Валентин Кастельянос

Лацио

 3
И К Ж
Хакобо Рамон

Хакобо Рамон

Комо

 5 1 2
Реда Белаян

Реда Белаян

Лацио

 4 1 1
Первис Эступиньян

Первис Эступиньян

Милан

 5 1 1
