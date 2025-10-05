Конте: «Этот год будет для «Наполи» самым сложным»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал предстоящий сезон после матча 6-го тура серии А с «Дженоа» (2:1).

«Мы идем по совершенно незнакомому пути. Как я уже говорил, этот год, на мой взгляд, будет для нас самым сложным. Почему? Потому что, учитывая, что нам предстоит играть в Лиге чемпионов, а в прошлом году мы не играли ни в одном матче, даже в кубковом, у нас нет состава, который был бы абсолютно готов к выполнению всех этих задач», — цитирует Конте TuttoNapoli.

«Наполи» набрал 15 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии.