Конте считает, что «Наполи» будет трудно бороться за несколько титулов в этом сезоне
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте отметил, что этот сезон будет трудным для команды из-за большого количества новичков.
«Когда я призываю к спокойствию и осторожности, я делаю это по одной причине: в отличие от других команд у нас нет такого слаженного состава, чтобы бороться во всех турнирах, включая Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Италии. Игроки пришли из разных систем, и от них ждут высоких результатов. Нам приходится много работать на поле, чтобы расти и выходить на новый уровень, но иногда времени не хватает, а опыт приходит медленно. Когда я слышу разговоры о грандиозной трансферной кампании... Что ж, это уже совсем другая история», — приводит Goal слова Конте.
В понедельник, 22 сентября, «Наполи» обыграл «Пизу» в 4-м туре чемпионата Италии. Неаполитанцы одержали 4 победы подряд на старте сезона серии А и лидируют в турнирной таблице.
В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Наполи» уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:2.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|7
|6
|1
|0
|21-9
|19
|
2
|Лацио
|7
|6
|1
|0
|14-4
|19
|
3
|Рома
|7
|5
|2
|0
|16-3
|17
|
4
|Милан
|7
|4
|3
|0
|14-7
|15
|
5
|Комо
|7
|4
|2
|1
|12-7
|14
|
6
|Фрозиноне
|7
|4
|1
|2
|13-9
|13
|
7
|Кальяри
|7
|4
|1
|2
|6-7
|13
|
8
|Ювентус
|7
|3
|2
|2
|9-8
|11
|
9
|Наполи
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
10
|Торино
|7
|3
|1
|3
|10-9
|10
|
11
|Аталанта
|7
|3
|0
|4
|10-11
|9
|
12
|Лечче
|7
|3
|0
|4
|9-12
|9
|
13
|Сассуоло
|7
|2
|2
|3
|12-14
|8
|
14
|Монца
|7
|2
|1
|4
|13-15
|7
|
15
|Болонья
|7
|1
|2
|4
|6-10
|5
|
16
|Парма
|7
|1
|1
|5
|4-13
|4
|
17
|Дженоа
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
18
|Удинезе
|7
|1
|1
|5
|9-16
|4
|
19
|Фиорентина
|7
|1
|1
|5
|8-17
|4
|
20
|Венеция
|7
|1
|0
|6
|6-16
|3
|16.10
|21:45
|Фрозиноне – Сассуоло
|4 : 2
|17.10
|16:00
|Венеция – Наполи
|1 : 0
|17.10
|19:00
|Болонья – Интер
|1 : 3
|17.10
|21:45
|Рома – Дженоа
|2 : 0
|18.10
|13:30
|Удинезе – Лечче
|0 : 3
|18.10
|16:00
|Фиорентина – Комо
|1 : 3
|18.10
|19:00
|Милан – Аталанта
|3 : 2
|18.10
|21:45
|Ювентус – Лацио
|0 : 3
|19.10
|19:30
|Монца – Кальяри
|4 : 0
|19.10
|21:45
|Парма – Торино
|0 : 3
|Г
|
|
Антонио Раймондо
Фрозиноне
|7
|
|
Густаво Варела
Монца
|6
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|6
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|
|
Рафик Бельгали
Торино
|3
|
|
Анди Диуф
Интер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Лоренцо Луккези
Монца
|5
|1
|2
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|6
|1
|1
|
|
Эльиф Эльмас
Аталанта
|5
|1
|0