Конте считает, что «Наполи» будет трудно бороться за несколько титулов в этом сезоне

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте отметил, что этот сезон будет трудным для команды из-за большого количества новичков.

«Когда я призываю к спокойствию и осторожности, я делаю это по одной причине: в отличие от других команд у нас нет такого слаженного состава, чтобы бороться во всех турнирах, включая Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Италии. Игроки пришли из разных систем, и от них ждут высоких результатов. Нам приходится много работать на поле, чтобы расти и выходить на новый уровень, но иногда времени не хватает, а опыт приходит медленно. Когда я слышу разговоры о грандиозной трансферной кампании... Что ж, это уже совсем другая история», — приводит Goal слова Конте.

В понедельник, 22 сентября, «Наполи» обыграл «Пизу» в 4-м туре чемпионата Италии. Неаполитанцы одержали 4 победы подряд на старте сезона серии А и лидируют в турнирной таблице.

В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Наполи» уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:2.