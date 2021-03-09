Конте считает, что «Интер» исключил «Аталанту» из чемпионской гонки

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча с «Аталантой» (1:0) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

«Мы играли позже соперников и знали, что наши прямые конкуренты («Милан» — Прим. «СЭ») обыграли «Верону», «Ювентус» победил «Лацио» и приблизился к нам. Давление неизбежно будет нарастать ближе к концу сезона. И мы играли против «Аталанты» — команды, которая забирает очки у больших клубов. Это сложный соперник. Если вы не подготовитесь к ним хорошо, то сильно рискуете.

На мой взгляд, сегодня они подготовились более мудро, потому что знали, что мы можем причинить им вред, и боялись этого. Сегодня они были чуть менее энергичными, чем обычно. Мы набрали три очка в матче с отличной командой. Мы практически исключили «Аталанту» из борьбы за скудетто — теперь между нами отрыв в 13 очков».

Единственный мяч в этой игре забил Милан Шкриньяр. «Интер» набрал 62 очка и занимает первое место в серии А. У «Аталанты» 49 очков и пятая позиция.