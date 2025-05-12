Конте — о возможном чемпионстве «Наполи»: «Болельщики заслуживают этого»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал возможное чемпионство неаполитанской команды в серии А в этом сезоне.

«Последние два шага представляют собой цель, которая в самом начале была абсолютно немыслимой. Достичь этого было бы невероятно. Эти болельщики заслуживают этого, ведь жители Неаполя всегда следили за нами со страстью и энтузиазмом. Мы все еще выходим за рамки своих возможностей, поэтому можем только поблагодарить этих парней за все», — цитирует Конте Football Italia.

За два тура до конца чемпионата «Наполи» лидирует в турнирной таблице серии А с 61 очком, на втором месте располагается «Интер» с 60 очками.