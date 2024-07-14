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Сегодня, 08:04

Конте рассказал о перспективах «Наполи» в новом сезоне

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте рассказал, чего ждет от предстоящего сезона-2024/25. Он отметил, что команда готова исправить положение, в котором оказалась в прошлом розыгрыше.

«В прошлом сезоне отрыв от «Интера» составил 41 очко, от зоны Лиги чемпионов — 15 очков. Это просто факты. Пока мы не знаем, как сложится для нас трансферный период. Я готов принять этот вызов», — цитирует Football Italia Конте.

Клуб объявил о подписании контракта с Конте 5 июня. Соглашение рассчитано на три сезона. Новый сезон в серии А стартует 18 августа и завершится 25 мая.

Антонио Конте
ФК Наполи
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