Конте рассказал о перспективах «Наполи» в новом сезоне

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте рассказал, чего ждет от предстоящего сезона-2024/25. Он отметил, что команда готова исправить положение, в котором оказалась в прошлом розыгрыше.

«В прошлом сезоне отрыв от «Интера» составил 41 очко, от зоны Лиги чемпионов — 15 очков. Это просто факты. Пока мы не знаем, как сложится для нас трансферный период. Я готов принять этот вызов», — цитирует Football Italia Конте.