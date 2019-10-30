Конте рассчитывает, что «Интер» усилит линию нападения зимой

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после победы над «Брешиа» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Италии подвел итоги встречи, сообщает Sky Sport Italia.

«Интер» находится на вершине турнирной таблицы серии А с 25 очками, но двигатель уже на пределе, он не может работать так долго, — приводит слова Sky Sport Italia. — Эта игра стала четвертой за последние девять дней. На поле выходят те же самые игроки. Любой исход в такой ситуации является приемлемым. Все, что я могу сделать, это поблагодарить их за характер, который они показали".

«Впереди у «Интера» матч с «Болоньей», а затем «Боруссия». У нас будет семь игр за 20 дней до паузы на отдых. Это аномально. Конечно, мне бы хотелось иметь больше времени на подготовку к матчам».

«Интер» должен стараться улучшить состав в зимнее трансферное окно, чтобы избежать такой ситуации в будущем. Если «Интер» хочет сделать что-то действительно важное, то мы не должны опьяняться победами и думать, что команде все легко дается".

«Ромелу и Лаутаро играют практически в каждом матче. Да, они хороши, но велик шанс, что кто-то может получить травму при таком графике. Эти мысли не дают мне покоя».

«Интер» с 25 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии после 10 игр.

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