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Конте: «Де Лаурентис ясно дал понять, что Хвича останется в «Наполи»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте поделился мнением о будущем полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Окружение Хвичи? Агент и отец должны быть агентом и отцом. Есть контракт, а он — ключевой игрок «Наполи». Президент ясно дал понять, что Хвича останется. Де Лаурентис сказал мне, что и Ди Лоренцо, и Кварацхелия останутся в клубе. Это совершенно ясно», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо.

Хвича Кварацхелия. Хвича хочет уйти из «Наполи» в команду к Сафонову. «ПСЖ» предложил 100 миллионов

Ранее отец и агент Хвичи заявили, что рассматривают уход полузащитника из «Наполи».

В прошедшем сезоне 23-летний Кварацхелия сыграл 45 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до лета 2027 года.

Антонио Конте
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
19
 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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Кальяри – Фиорентина
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24.05 21:45
Дженоа – Болонья
 2 : 0
25.05 19:00
Ювентус – Монца
 2 : 0
25.05 21:45
Милан – Салернитана
 3 : 3
26.05 19:00
Аталанта – Торино
 3 : 0
26.05 19:00
Наполи – Лечче
 0 : 0
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Эмполи – Рома
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