Конте — о поражении от «Лацио»: «Этот матч дал понять, что «Наполи» на правильном пути»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (0:1).

«Я не недоволен и не разочарован. Сегодняшний матч дал понять, что мы на правильном пути. Мы пытаемся контролировать игру и во время владения мячом создавать ситуации, которые угрожают сопернику. Нам нужно совершенствоваться с этой точки зрения. Мы провели хороший матч с отличным настроем и агрессией против такой хорошей команды, как «Лацио», — приводит слова Конте журналист Николо Скира.

После этого матча «Лацио» с 31 очком занимает пятое место в турнирной таблице, «Наполи» с 32 очками — на второй строчке.