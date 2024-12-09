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Сегодня, 01:24

Конте — о поражении от «Лацио»: «Этот матч дал понять, что «Наполи» на правильном пути»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (0:1).

«Я не недоволен и не разочарован. Сегодняшний матч дал понять, что мы на правильном пути. Мы пытаемся контролировать игру и во время владения мячом создавать ситуации, которые угрожают сопернику. Нам нужно совершенствоваться с этой точки зрения. Мы провели хороший матч с отличным настроем и агрессией против такой хорошей команды, как «Лацио», — приводит слова Конте журналист Николо Скира.

После этого матча «Лацио» с 31 очком занимает пятое место в турнирной таблице, «Наполи» с 32 очками — на второй строчке.

Антонио Конте
ФК Лацио
ФК Наполи
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«Лацио» на выезде победил «Наполи»
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 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 15 11 1 3 38-17 34
2
 Наполи 15 10 2 3 21-10 32
3
 Фиорентина 14 9 4 1 28-10 31
4
 Интер 14 9 4 1 34-15 31
5
 Лацио 15 10 1 4 30-17 31
6
 Ювентус 15 6 9 0 24-10 27
7
 Милан 14 6 4 4 24-16 22
8
 Болонья 14 5 7 2 20-18 22
9
 Эмполи 15 4 7 4 14-15 19
10
 Удинезе 14 5 2 7 16-21 17
11
 Рома 15 4 4 7 18-21 16
12
 Торино 15 4 4 7 16-20 16
13
 Дженоа 15 3 6 6 13-24 15
14
 Парма 15 3 6 6 21-25 15
15
 Кальяри 15 3 5 7 15-25 14
16
 Лечче 15 3 4 8 8-26 13
17
 Комо 15 2 6 7 16-28 12
18
 Верона 15 4 0 11 18-37 12
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20
 Венеция 15 2 3 10 13-27 9
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