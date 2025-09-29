Конте — о поражении от «Милана»: «Ранний гол разочаровывает, «Наполи» мог сыграть лучше»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:2).

«Ранний гол разочаровывает, мы могли сыграть лучше. Всегда есть то, в чем можно прибавить. Было непросто играть после раннего гола на «Сан-Сиро». Мне понравилась игра команды, несмотря на это. Даже в первом тайме мы высоко прессинговали «Милан» и создавали моменты.

В последнее время мы стали пропускать чуть больше, хотя оборона всегда была нашей сильной стороной. Надо продолжать работать, но мне понравилась игра против такого физически жесткого соперника, как «Милан», — приводит слова Конте DAZN.

«Милан» (12 очков) одержал четвертую победу подряд и поднялся на первое место в серии А, обойдя «Наполи» (12) и «Рому» (12) по дополнительным показателям.

Неаполитанцы идут на второй строчке в турнирной таблице. У команды Антонио Конте прервалась серия из четырех подряд кряду в чемпионате.