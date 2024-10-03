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Конте признан лучшим тренером сентября в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главного тренера «Наполи» Антонио Конте признали лучшим тренером месяца в серии А, сообщает пресс-служба лиги.

В сентябре неаполитанцы провели три матча в чемпионате Италии. Команда Конте разгромила «Кальяри» (4:0), сыграла вничью с «Ювентусом» (0:0) и победила «Монцу» (2:0). С 13 очками «Наполи» лидирует в турнирной таблице серии А.

55-летний специалист возглавил «Наполи» в начале июля. До этого его последним местом работы был «Тоттенхэм», который итальянец покинул в марте прошлого года.

Антонио Конте
Футбол
ФК Наполи
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1
 Наполи 6 4 1 1 11-4 13
2
 Ювентус 6 3 3 0 9-0 12
3
 Милан 6 3 2 1 14-7 11
4
 Торино 6 3 2 1 10-8 11
5
 Интер 6 3 2 1 13-7 11
6
 Удинезе 6 3 1 2 9-10 10
7
 Эмполи 6 2 4 0 5-2 10
8
 Лацио 6 3 1 2 12-10 10
9
 Рома 6 2 3 1 7-4 9
10
 Комо 6 2 2 2 9-11 8
11
 Аталанта 6 2 1 3 11-12 7
12
 Болонья 6 1 4 1 7-9 7
13
 Фиорентина 6 1 4 1 7-7 7
14
 Верона 6 2 0 4 10-11 6
15
 Лечче 6 1 2 3 3-11 5
16
 Кальяри 6 1 2 3 4-10 5
17
 Парма 6 1 2 3 10-12 5
18
 Дженоа 6 1 2 3 4-10 5
19
 Венеция 6 1 1 4 4-10 4
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 Монца 6 0 3 3 4-8 3
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