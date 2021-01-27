Конте принял окончательное решение по возможному трансферу Эриксена

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после победы над «Миланом» (2:1) в 1/4 финала Кубка Италии рассказал, что полузащитник Кристиан Эриксен зимой не покинет клуб. На восьмой компенсированной ко второму тайму минуте 28-летний датчанин подарил команде путеввку в полуфинал фирменным ударом со штрафного.

«Кристиан — очень умный парень. И я рад, что его мяч стал решающим. У нас в команде все его любят, он еще станет лидером, вот увидите. Зимой «Интер» не будет никого ни продавать, ни покупать», — цитирует тренера RAI Sport.

В нынешнем сезоне серии А Эриксен провел 9 матчей и не забил ни одного мяча.