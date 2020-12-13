Конте поздравил игроков «Интера» с победой над «Кальяри»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (3:1).

— Поздравляю ребят с победой. Они отлично выглядели на поле, — цитирует Конте Gianluca di Marzio. — В первом тайме мы создавали много моментов. В итоге дошли до цели.

Тренеру нужно беспокоиться, когда команда не создаем моменты. «Интер» создает их в каждом матче. Иногда не все получается реализовать, тогда игроки беспокоятся.

Мы нашли в себе силы победить очень сложную команду. Мы в шлеме и под водой. Мы играли так же, как готовились. Нам пришлось бросить все силы, чтобы преодолеть препятствия. В головах футболистов все еще остались последствия матча с «Шахтером» в Лиге чемпионов.

После 11 туров серии А «Интер» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на 2 балла.