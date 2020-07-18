Конте ответил на критику игры «Интера» со стороны СМИ

Главный тренер «Интера» Антонио Конте считает, что итальянские СМИ слишком сильно критикуют команду. 50-летний специалист заверил, что работает над интеграцией в игровой рисунок хавбека Кристиана Эриксена.

«Сейчас появился позитив, видно, что работу признают, — приводит слова Конте пресс-служба миланской команды. — Ребят, наконец, ценят. В предыдущий период команда подверглась слишком большой критике. У Санчеса была травма, он отсутствовал 5 месяцев. Этот год очень неспокойный по травмам. Повреждения были у Сенси, Бареллы, Весино и других. «Интер» понес потери, но в тоже время видим, что стакан наполовину полон... Их заменили Брозович, Борха Валеро и Эриксен, которые находятся в процессе интеграции.

«Рома» — хорошая команда, с отличными игроками и хорошим тренером. Нас ожидает сложный матч".

«Интер» сыграет с «Ромой» 19 июля, начало встречи — в 22.45 (мск).