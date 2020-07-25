Конте опроверг слухи о возможном переходе Месси в «Интер»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте опроверг слухи о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в итальянский клуб.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что контракт аргентинца с каталонцами истекает летом 2021 года, а миланский клуб рассчитывает заполучить его бесплатно.

— Это совершенно неправдоподобные слухи, — приводит слова Конте в Twitter журналист Фабрицио Романо. — Не верьте этому. Месси не перейдет в «Интер». Даже в фэнтези-футболе.

В сезоне-2019/20 Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом ла лиги. На его счету 25 голов и 21 передача в 33 играх.