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Конте обсудит с президентом «Интера» свое будущее в клубе

18:15
Антонио Конте. Фото AFP
Антонио Конте. Фото AFP
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Президент «Интера» Стивен Чжан должен принять решение о дальнейшей судьбе Антонио Конте, сообщает Sport Mediaset.

У Конте сложились натянутые отношения с некоторыми руководителями клуба в связи с тем, что главный тренер хочет получить больше полномочий при формировании команды, а не довольствоваться тем, что ему дают.

Чжан должен определиться со стороной, которую он поддержит. Стоит учесть также тот факт, что расставание с Конте и его тренерским штабом будет стоить «Интеру» 50 миллионов евро.

Если же Конте все-таки покинет «Интер», то его место уже может занять Массимилиано Аллегри.

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