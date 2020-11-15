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Конте — об Эриксене: «Я принимаю решения в интересах «Интера», а не одного игрока»

13:24
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте — о том, почему полузащитник команды Кристиан Эриксен не попадает в основной состав.

— Футболисты должны обладать функционалом как на национальном, так и на международном уровне, — приводит Football Italia слова Конте. — Современный футболист должен быть сильным, быстрым, стойким. Я считаю это само собой разумеющимся для всех, кто переходит в «Интер». Все решения, которые я принимаю, всегда идут на благо «Интера», а не в интересах одного футболиста.

В сезоне-2020/21 Эриксен принял участие в 7 матчах «Интера» и не отличился результативными действиями.

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