Конте — об Эриксене: «Я принимаю решения в интересах «Интера», а не одного игрока»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте — о том, почему полузащитник команды Кристиан Эриксен не попадает в основной состав.
— Футболисты должны обладать функционалом как на национальном, так и на международном уровне, — приводит Football Italia слова Конте. — Современный футболист должен быть сильным, быстрым, стойким. Я считаю это само собой разумеющимся для всех, кто переходит в «Интер». Все решения, которые я принимаю, всегда идут на благо «Интера», а не в интересах одного футболиста.
В сезоне-2020/21 Эриксен принял участие в 7 матчах «Интера» и не отличился результативными действиями.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.