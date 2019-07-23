Конте - о возможном возвращении в "Ювентус"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте заявил, что не получал никаких предложений по возвращению в "Ювентус".

- Никогда я не был близок к тому, чтобы вновь возглавить "Ювентус", - цитирует Goal.com Конте. - Мне никто не звонил. "Интер" интересовался мной гораздо сильнее. Я чувствую большую ответственность перед новым клубом и хочу достичь с ним чего-то масштабного. Сарри? Если "Ювентус" выбрал его, значит, на то были веские причины.

Конте возглавлял туринский клуб с 2011 по 2014 год и трижды приводил клуб к победе в чемпионате Италии.