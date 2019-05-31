Конте - новый главный тренер "Интера"

"Интер" объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера.

- Уверен, что Антонио Конте - один из лучших тренеров, - сказал президент "Интера" Стивен Джан. - Я уверен, что его назначение поможет нам достичь нашей цели и выполнить нашу миссию, одна из которых всегда оставалась неизменной - сделать этот клуб снова одним из лучших в мире.

Вчера миланский клуб объявил об уходе Лучано Спаллетти, который возглавлял команду два года.

Напомним, ранее Конте работал в "Ювентусе", сборной Италии и "Челси".

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