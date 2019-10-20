Конте не нужен Ибрагимович для борьбы за чемпионство в Италии

Главный тренер «Интера» Антонио Конте считает, что его команда и без Златана Ибрагимовича может побороться за чемпионство в Италии. Ранее 38-летний швед заявил, что не против вернуться в серию А, но в клуб, который борется за титул.

— Я не говорю об игроках не из моего клуба. Это неуважительно, — цитирует Goal Конте. — Златана очень уважаю. Это сильный игрок, который вошел в историю. Но говорить о чужих футболистах неправильно. В том числе потому, что я уважаю и ценю своих игроков. Мы справимся и будем прогрессировать. Нам нужно больше стабильности и роста. Всегда есть пространство для улучшения. Чудес не бывает — надо работать.