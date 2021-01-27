Конте назвал главную проблему «Интера» после победы над «Миланом» в Кубке Италии

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после победы над «Миланом» (2:1) в матче 1/4 финала Кубка Италии в интервью RAI Sport заявил, что у его команды есть большие проблемы с реализацией.

«Мы создали очень много моментов у чужих ворот, но опять возникли проблемы с реализацией. Наши игроки атаки атаки сделали вратаря «Милана» Тэтэрушану лучшим игроком встречи. Нам надо задуматься, что делать, чтобы повысить реализацию моментов», — сказал Конте.

Следующим соперником «Интера» в Кубке Италии станет победитель в паре «Ювентус» — СПАЛ.