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Конте настаивает на приобретении де Пауля

11:02
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«Интер» претендует на полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля. Миланский клуб готов заплатать за 25-летнего аргентинца 35 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Инциатором сделки выступает главный тренер «Интера» Антонио Конте, который настаивает на покупке хавбека. Кроме «Интера» за игроком следят «Милан» и «Наполи».

В текущем сезоне де Пауль отыграл 10 матчей за «Удинезе», отметившись 1 голом и 2 передачами.

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