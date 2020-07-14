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Конте напомнил Эриксену, что он больше не играет в Англии

06:12
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте после победы над «Торино» в 32-м туре чемпионата Италии (3:1) объяснил, почему полузащитник Кристиан Эриксен не попал в стартовый состав. Датчанин зимой перебрался в Италию из «Тоттенхэма».

— Эриксен должен поддерживать определенный уровень, — цитирует Sky Sport Italia Конте. — Он прогрессирует и осознает, что попал в амбициозный клуб, где от него много требуют. Ожидания высоки в Италии. Чем громче ваше имя, тем больше людей ждут от вас топ-игры. Я работал в Англии, и там ситуация более спокойная. Кристиан предан и преуспевает, но я должен принимать решения на благо «Интера». У этой команды отличный дух. Иногда игрокам нужно больше верить в свои силы.

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