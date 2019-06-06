Конте намерен вернуть "Интер" на лидирующие позиции в Италии

Главный тренер "Интера" Антонио Конте​ рассказал, почему принял решение возглавить миланский клуб.

– Присутствие Беппе Маротты (генеральный директор. – Прим. "СЭ") помогло мне присоединиться к "Интеру", потому что это было подтверждением их серьезных намерений, – цитирует Конте Football Italia. – На протяжении восьми лет команда не борется за первое место. Клуб хочет исправить это, и я был поражен решимостью Стивена Джана (президент "Интера". – Прим. "СЭ").

Знаю, что теперь от меня многого ждут, учитывая мои успехи, и то, как быстро я их добивался. Я должен работать усердно. Это у меня в ДНК. ​

Могу принять то, что шансы победить сразу невелики, но это нужно менять. Мы способны побеждать, для нас нет пределов. Я хочу вернуть "Интер" туда, где он должен быть. Фанаты ждут многого и хорошо поддерживают команду.

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