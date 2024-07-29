Конте — о тренировках «Наполи» перед новым сезоном: «Я очень доволен готовностью и желанием ребят»
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте, говоря о подготовке команды к новому сезону, отметил, что очень доволен желанием футболистов работать над собой и совершенствоваться.
«Мы усердно работаем с тактической точки зрения, чтобы придать команде индивидуальность. Я очень доволен готовностью и желанием ребят, но у нас еще есть возможности для совершенствования. Через несколько дней будет следующий товарищеский матч с «Брестом», мы усердно работаем со всех точек зрения, тактически и физически. Мы продолжим работать в этих матчах на будущее», — цитирует Конте Sky Sport Italia.
«Наполи» 31 июля проведет товарищеский матч против «Бреста», а 3 августа сыграет с «Жироной».
Новый сезон серии А стартует 17-го числа. В первом матче команда Конте встретится с «Вероной». В минувшем сезоне «Наполи» занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|17.08
|19:30
|
Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
|
Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
|
Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|- : -