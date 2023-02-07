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Сегодня, 14:12

Конте или Де Дзерби могут возглавить «Милан» в случае отставки Пиоли

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стало известно, кто может сменить Стефано Пиоли на посту главного тренера «Милана».

Как сообщает La Repubblica, возглавить итальянский клуб могут Антонио Конте, сейчас работающий с «Тоттенхэмом», и Роберто Де Дзерби, тренирующий «Брайтон».

Конте зарабатывает в «Тоттенхэме» около 17 миллионов евро за сезон. Де Дзерби недавно подписал четырехлетний контракт с «Брайтоном» на 5 миллионов евро в год, сумма отступных — 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» может уволить Пиоли, если ситуация в клубе не изменится.

В последних 5 матчах серии А россонери потерпели 3 поражения и сыграли 2 встречи вничью. «Милан» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 38 очков за 21 матч.

Источник: La Repubblica
Антонио Конте
ФК Милан
Роберто Де Дзерби
Стефано Пиоли
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6
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 Торино 21 8 6 7 22-22 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
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17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
18
 Верона 21 3 5 13 19-33 14
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 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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Рома – Эмполи
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 1 : 0
5.02 14:30
Специя – Наполи
 0 : 3
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 1 : 0
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 1 : 2
5.02 22:45
Интер – Милан
 1 : 0
6.02 20:30
Верона – Лацио
 1 : 1
6.02 22:45
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Лацио

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Пауло Дибала

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Рома

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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 11 1 4
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