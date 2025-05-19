Конте и Индзаги пропустят заключительный тур серии А, в котором определится чемпион Италии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте и главный тренер «Интера» Симоне Индзаги получили по красной карточке в матчах 37-го тура чемпионата Италии.

Конте удалился на 90+1-й минуте встречи с «Пармой» (0:0), а Индзаги — на 88-й минуте матча с «Лацио» (2:2). Таким образом, оба тренера пропустят заключительный тур, в котором определится чемпион страны.

«Наполи» с 79 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Интер» с 78 очками — на второй строчке.

В заключительном 38-м туре «Наполи» примет «Кальяри», «Интер» на выезде сыграет с «Комо». Оба матча пройдут 25 мая.