Конте и игроки «Интера» отказались общаться со СМИ после третьей ничьей подряд

Главный тренер «Интера» Антонио Конте отказался общаться с прессой после ничьей с «Кальяри» (1:1) в матче чемпионата Италии. Для миланской команды эта ничья стала третьей подряд с таким счетом в серии А. Как сообщает Football Italia, после игры Конте и все футболисты «Интера» проигнорировали СМИ и покинули стадион.

Напомним, что матч завершился удалением нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, который агрессивно критиковал судью. После окончания игры Конте и члены его тренерского штаба также о чем-то спорили с арбитром.