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Конте и Аньелли избежали наказания за конфликт во время матча Кубка Италии

14:00
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Дисциплинарный комитет не стал наказывать главного тренера «Интера» Антонио Конте и президента «Ювентуса» Андреа Аньелли за конфликт во время ответного матча полуфинала Кубка Италии, сообщает Football Italia.

В перерыве матча Конте, покидая поле, показал средний палец в сторону трибуны, где сидело руководство «Ювентуса». По информации La Gazzetta dello Sport, жест специалиста был адресован президенту «бьянконери» Андреа Аньелли. После финального свистка в эфир трансляции встречи попал эпизод, в котором Аньелли оскорбил Конте. Президент «Ювентуса» сказал Конте: «Да заткнись, придурок».

В финале Кубка Италии «Ювентус» сыграет с «Аталантой». Встреча состоится 19 мая.

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